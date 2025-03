https://ria.ru/20250320/deputat-2006183590.html

Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики

Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики - РИА Новости, 20.03.2025

Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:33:00+03:00

2025-03-20T13:33:00+03:00

2025-03-20T13:33:00+03:00

шоубиз

россия

пермь

белград (город)

джаред лето

лдпр

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908647503_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_1c135c036f12aa310938af6d4a04e8c6.jpg

ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето, в котором пригласил его вновь посетить регион и пообещал накормить посикунчиками (маленькими пирожками с мясом). Thirty Seconds to Mars приезжали в Пермь с концертом в марте 2015 года. Депутат отметил, что прошло уже десять лет, и передал музыканту привет от своей дочери, которую тот позвал на сцену спеть вместе с ним. "Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества - нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню", - написал пермский депутат в своем Telegram-канале. Он отметил, что пермяки – "самые гостеприимные и радушные люди на земле". "Приезжай вместе со своим коллективом к нам в гости, мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете", - добавил Постников. Группа Thirty Seconds to Mars в октябре 2024 года провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев. МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.

https://ria.ru/20241016/zakharova-1978395252.html

https://ria.ru/20241016/leto-1978322438.html

россия

пермь

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пермь, белград (город), джаред лето, лдпр, мид украины