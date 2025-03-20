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Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики - РИА Новости, 20.03.2025
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Шоубиз
 
13:33 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/deputat-2006183590.html
Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики
Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики - РИА Новости, 20.03.2025
Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики
Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду РИА Новости, 20.03.2025
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2025-03-20T13:33:00+03:00
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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето, в котором пригласил его вновь посетить регион и пообещал накормить посикунчиками (маленькими пирожками с мясом). Thirty Seconds to Mars приезжали в Пермь с концертом в марте 2015 года. Депутат отметил, что прошло уже десять лет, и передал музыканту привет от своей дочери, которую тот позвал на сцену спеть вместе с ним. "Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества - нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню", - написал пермский депутат в своем Telegram-канале. Он отметил, что пермяки – "самые гостеприимные и радушные люди на земле". "Приезжай вместе со своим коллективом к нам в гости, мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете", - добавил Постников. Группа Thirty Seconds to Mars в октябре 2024 года провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев. МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.
https://ria.ru/20241016/zakharova-1978395252.html
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россия, пермь, белград (город), джаред лето, лдпр, мид украины
Шоубиз, Россия, Пермь, Белград (город), Джаред Лето, ЛДПР, МИД Украины
Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики

Депутат ЛДПР Постников пригласил Джареда Лето в Пермь на посикунчики

© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Джаред Лето. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето, в котором пригласил его вновь посетить регион и пообещал накормить посикунчиками (маленькими пирожками с мясом).
Thirty Seconds to Mars приезжали в Пермь с концертом в марте 2015 года. Депутат отметил, что прошло уже десять лет, и передал музыканту привет от своей дочери, которую тот позвал на сцену спеть вместе с ним.
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"Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества - нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню", - написал пермский депутат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пермяки – "самые гостеприимные и радушные люди на земле". "Приезжай вместе со своим коллективом к нам в гости, мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете", - добавил Постников.
Группа Thirty Seconds to Mars в октябре 2024 года провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев. МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.
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ШоубизРоссияПермьБелград (город)Джаред ЛетоЛДПРМИД Украины
 
 
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