Депутат из Перми пригласил Джареда Лето на посикунчики
Депутат ЛДПР Постников пригласил Джареда Лето в Пермь на посикунчики
© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Джаред Лето. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето, в котором пригласил его вновь посетить регион и пообещал накормить посикунчиками (маленькими пирожками с мясом).
Thirty Seconds to Mars приезжали в Пермь с концертом в марте 2015 года. Депутат отметил, что прошло уже десять лет, и передал музыканту привет от своей дочери, которую тот позвал на сцену спеть вместе с ним.
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"Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь… Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества - нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню", - написал пермский депутат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пермяки – "самые гостеприимные и радушные люди на земле". "Приезжай вместе со своим коллективом к нам в гости, мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете", - добавил Постников.
Группа Thirty Seconds to Mars в октябре 2024 года провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев. МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.
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