Зеленскому будет сложно обойти план по прекращению огня, заявил Кулеба
Экс-глава МИД Украины Кулеба: Зеленский может попытаться обойти прекращение огня
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимиру Зеленскому будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов сторонами конфликта на Украине по объектам энергетики, однако он мог бы попытаться обойти его, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
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"Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти", - заявил в интервью газете Express Кулеба.
При этом бывший министр не уточнил, каким образом Зеленский может попытаться обойти договоренность об отказе от ударов.
В Минобороны РФ ранее в среду сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.