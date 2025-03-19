https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002243.html

Зеленскому будет сложно обойти план по прекращению огня, заявил Кулеба

Зеленскому будет сложно обойти план по прекращению огня, заявил Кулеба - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленскому будет сложно обойти план по прекращению огня, заявил Кулеба

Владимиру Зеленскому будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов сторонами конфликта на Украине по объектам энергетики, однако он мог бы... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:05:00+03:00

2025-03-19T16:05:00+03:00

2025-03-19T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимиру Зеленскому будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов сторонами конфликта на Украине по объектам энергетики, однако он мог бы попытаться обойти его, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти", - заявил в интервью газете Express Кулеба. При этом бывший министр не уточнил, каким образом Зеленский может попытаться обойти договоренность об отказе от ударов. В Минобороны РФ ранее в среду сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250318/zelenskiy-2005844266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, владимир путин