https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html

ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе

ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе - РИА Новости, 19.03.2025

ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:20:00+03:00

2025-03-19T15:20:00+03:00

2025-03-19T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям СМИ. Ранее об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса". Также об ударе и пострадавших сообщали палестинские СМИ. "Вопреки сообщениям, ЦАХАЛ не наносил ударов по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ с осторожностью относиться к непроверенным сообщениям", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году