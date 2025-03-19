ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
ЦАХАЛ утверждает, что не наносила удар по зданию ООН в центральной части Газы
© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям СМИ.
Ранее об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса". Также об ударе и пострадавших сообщали палестинские СМИ.
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"Вопреки сообщениям, ЦАХАЛ не наносил ударов по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ с осторожностью относиться к непроверенным сообщениям", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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