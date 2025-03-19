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ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе - РИА Новости, 19.03.2025
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15:20 19.03.2025 (обновлено: 16:35 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе - РИА Новости, 19.03.2025
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:20:00+03:00
2025-03-19T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям СМИ. Ранее об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса". Также об ударе и пострадавших сообщали палестинские СМИ. "Вопреки сообщениям, ЦАХАЛ не наносил ударов по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ с осторожностью относиться к непроверенным сообщениям", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе

ЦАХАЛ утверждает, что не наносила удар по зданию ООН в центральной части Газы

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с утверждением, что она не наносила удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, вопреки сообщениям СМИ.
Ранее об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса". Также об ударе и пострадавших сообщали палестинские СМИ.
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"Вопреки сообщениям, ЦАХАЛ не наносил ударов по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ с осторожностью относиться к непроверенным сообщениям", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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