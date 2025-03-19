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Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации - РИА Новости, 19.03.2025
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22:12 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tramp-2006078505.html
Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации
Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации
Президент США Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, сообщила официальный РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:12:00+03:00
2025-03-19T22:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент ясно дал понять, что считает, что этого судью нужно отправить в отставку. Он сказал, что уважает председателя Верховного суда и ждет от инстанции реакции на действия этих судей, которые подрывают авторитет своей ветви власти у нас", - сказала она на брифинге. По словам Левитт, две трети судебных запретов в отношении решений президента в этом столетии выносились относительно указов Трампа. "Девяносто два процента - судьями, которых назначили демократы. Это согласованные усилия "леваков", которым не нравится этот президент, и они пытаются замедлить реализацию его повестки", - сказала Левитт. Так она ответила на вопрос, связанный с судебным предписанием о запрете на исполнение частей указа о депортации нелегалов на время разбирательства по иску о законности этих действий. Белый дом настаивает, что судебными запретами решений Трампа судьи ставят себя выше всенародно избранного президента: у ветвей власти полномочия должны быть равными, окружные судьи не могут выносить решения сильнее президентских.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации

Белый дом: Трамп хочет отставки судьи, запретившего указ о депортации мигрантов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент ясно дал понять, что считает, что этого судью нужно отправить в отставку. Он сказал, что уважает председателя Верховного суда и ждет от инстанции реакции на действия этих судей, которые подрывают авторитет своей ветви власти у нас", - сказала она на брифинге.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
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По словам Левитт, две трети судебных запретов в отношении решений президента в этом столетии выносились относительно указов Трампа. "Девяносто два процента - судьями, которых назначили демократы. Это согласованные усилия "леваков", которым не нравится этот президент, и они пытаются замедлить реализацию его повестки", - сказала Левитт.
Так она ответила на вопрос, связанный с судебным предписанием о запрете на исполнение частей указа о депортации нелегалов на время разбирательства по иску о законности этих действий. Белый дом настаивает, что судебными запретами решений Трампа судьи ставят себя выше всенародно избранного президента: у ветвей власти полномочия должны быть равными, окружные судьи не могут выносить решения сильнее президентских.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СМИ: Трамп проигнорировал решение суда по самолетам с мигрантами
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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