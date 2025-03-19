https://ria.ru/20250319/tramp-2006078505.html

Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации

Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп хочет отставки судьи, запретившего его указ о депортации

Президент США Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, сообщила официальный РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:12:00+03:00

2025-03-19T22:12:00+03:00

2025-03-19T22:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент ясно дал понять, что считает, что этого судью нужно отправить в отставку. Он сказал, что уважает председателя Верховного суда и ждет от инстанции реакции на действия этих судей, которые подрывают авторитет своей ветви власти у нас", - сказала она на брифинге. По словам Левитт, две трети судебных запретов в отношении решений президента в этом столетии выносились относительно указов Трампа. "Девяносто два процента - судьями, которых назначили демократы. Это согласованные усилия "леваков", которым не нравится этот президент, и они пытаются замедлить реализацию его повестки", - сказала Левитт. Так она ответила на вопрос, связанный с судебным предписанием о запрете на исполнение частей указа о депортации нелегалов на время разбирательства по иску о законности этих действий. Белый дом настаивает, что судебными запретами решений Трампа судьи ставят себя выше всенародно избранного президента: у ветвей власти полномочия должны быть равными, окружные судьи не могут выносить решения сильнее президентских.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

https://ria.ru/20250317/reshenie-2005515348.html

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в мире, сша, дональд трамп