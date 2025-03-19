https://ria.ru/20250319/sudzha-2005861518.html
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 19.03.2025
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи
Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:27:00+03:00
2025-03-19T03:27:00+03:00
2025-03-19T03:27:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана Александровна. По словам женщины, в дни оккупации в Судже по улицам ездила техника ВСУ, в городе не было света, воды и отопления. "Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных - это был еще август... Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): "Машина нужна нам". Муж: "Это моя машина". "Отдавай ключи, иначе расстреляем", - рассказала она. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи
Украинские военные во время оккупации забирали бытовую технику из домов в Судже