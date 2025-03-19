https://ria.ru/20250319/sudzha-2005861518.html

Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи

Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 19.03.2025

Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи

Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:27:00+03:00

2025-03-19T03:27:00+03:00

2025-03-19T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана Александровна. По словам женщины, в дни оккупации в Судже по улицам ездила техника ВСУ, в городе не было света, воды и отопления. "Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных - это был еще август... Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): "Машина нужна нам". Муж: "Это моя машина". "Отдавай ключи, иначе расстреляем", - рассказала она. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество