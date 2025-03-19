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Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005861518.html
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 19.03.2025
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи
Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:27:00+03:00
2025-03-19T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана Александровна. По словам женщины, в дни оккупации в Судже по улицам ездила техника ВСУ, в городе не было света, воды и отопления. "Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных - это был еще август... Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): "Машина нужна нам". Муж: "Это моя машина". "Отдавай ключи, иначе расстреляем", - рассказала она. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи

Украинские военные во время оккупации забирали бытовую технику из домов в Судже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенный мост через реку Суджа
Разрушенный мост через реку Суджа - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разрушенный мост через реку Суджа. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана Александровна.
По словам женщины, в дни оккупации в Судже по улицам ездила техника ВСУ, в городе не было света, воды и отопления.
Житель села Казачья Локня рассказал, что во время оккупации его жена воровала у ВСУ тушенку - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям
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"Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных - это был еще август... Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): "Машина нужна нам". Муж: "Это моя машина". "Отдавай ключи, иначе расстреляем", - рассказала она.
Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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