https://ria.ru/20250319/sud-2005851252.html

Суд огласит приговор украинцу Синченко

Суд огласит приговор украинцу Синченко - РИА Новости, 19.03.2025

Суд огласит приговор украинцу Синченко

Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:08:00+03:00

2025-03-19T01:08:00+03:00

2025-03-19T01:08:00+03:00

украина

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда. "Оглашение приговора по делу в отношении Синченко планируется в 9.30 мск 19 марта", - сказал он. Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признает по большинству инкриминируемых ему статей. По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250211/prigovor-1998567548.html

https://ria.ru/20250303/prigovor-2002716934.html

украина

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)