Суд огласит приговор украинцу Синченко
Суд огласит приговор украинцу Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР
© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкГражданин Украины Григорий Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории ДНР
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Оглашение приговора по делу в отношении Синченко планируется в 9.30 мск 19 марта", - сказал он.
Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах.
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признает по большинству инкриминируемых ему статей.
По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.