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Суд огласит приговор украинцу Синченко - РИА Новости, 19.03.2025
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01:08 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sud-2005851252.html
Суд огласит приговор украинцу Синченко
Суд огласит приговор украинцу Синченко - РИА Новости, 19.03.2025
Суд огласит приговор украинцу Синченко
Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:08:00+03:00
2025-03-19T01:08:00+03:00
украина
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда. "Оглашение приговора по делу в отношении Синченко планируется в 9.30 мск 19 марта", - сказал он. Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признает по большинству инкриминируемых ему статей. По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250211/prigovor-1998567548.html
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украина
донецкая народная республика
донецк
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украина, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд огласит приговор украинцу Синченко

Суд огласит приговор украинцу Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкГражданин Украины Григорий Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории ДНР
Гражданин Украины Григорий Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Федор Ларин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в среду огласит приговор гражданину Украины Григорию Синченко, обвиняемому в шпионаже и диверсиях в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Оглашение приговора по делу в отношении Синченко планируется в 9.30 мск 19 марта", - сказал он.
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Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах.
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признает по большинству инкриминируемых ему статей.
По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.
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УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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