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В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"* - РИА Новости, 19.03.2025
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10:11 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sevastopol-2005895082.html
В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*
В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"* - РИА Новости, 19.03.2025
В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*
Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:11:00+03:00
2025-03-19T10:11:00+03:00
происшествия
севастополь
красноярск
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя. По данным следствия, уроженец Красноярска, 1963 года рождения, являясь сторонником украинских военизированных объединений "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети "ВКонтакте" пропагандистские материалы этих организаций. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет"). В настоящее время Ленинским районным судом г. Севастополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.* Террористическая организация, запрещена в России
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происшествия, севастополь, красноярск, россия
Происшествия, Севастополь, Красноярск, Россия
В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

В Севастополе арестовали пропагандиста "РДК" и "Легиона "Свобода России"

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
По данным следствия, уроженец Красноярска, 1963 года рождения, являясь сторонником украинских военизированных объединений "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети "ВКонтакте" пропагандистские материалы этих организаций.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет"). В настоящее время Ленинским районным судом г. Севастополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
* Террористическая организация, запрещена в России
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*
10 марта, 15:14
 
ПроисшествияСевастопольКрасноярскРоссия
 
 
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