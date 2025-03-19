https://ria.ru/20250319/sevastopol-2005895082.html

В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"* - РИА Новости, 19.03.2025

В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:11:00+03:00

2025-03-19T10:11:00+03:00

2025-03-19T10:11:00+03:00

происшествия

севастополь

красноярск

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя. По данным следствия, уроженец Красноярска, 1963 года рождения, являясь сторонником украинских военизированных объединений "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети "ВКонтакте" пропагандистские материалы этих организаций. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет"). В настоящее время Ленинским районным судом г. Севастополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250310/usaid-2004114300.html

севастополь

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, красноярск, россия