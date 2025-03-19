В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*
В Севастополе арестовали пропагандиста "РДК" и "Легиона "Свобода России"
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
По данным следствия, уроженец Красноярска, 1963 года рождения, являясь сторонником украинских военизированных объединений "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети "ВКонтакте" пропагандистские материалы этих организаций.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет"). В настоящее время Ленинским районным судом г. Севастополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
* Террористическая организация, запрещена в России
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10 марта, 15:14