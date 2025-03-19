https://ria.ru/20250319/rossija-2005850740.html

Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне

Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 19.03.2025

Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне

Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:01:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4. "Нет, у нас нет стремления быть в составе "Большой восьмерки". Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других. Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них", - сказал он. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США рассчитывают ослабить партнерство Москвы с Пекином, вернув Россию в состав G8.

https://ria.ru/20250317/kitaj-2005463938.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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