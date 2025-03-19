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Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 19.03.2025
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01:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/rossija-2005850740.html
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 19.03.2025
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне
Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:01:00+03:00
2025-03-19T01:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4. "Нет, у нас нет стремления быть в составе "Большой восьмерки". Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других. Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них", - сказал он. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США рассчитывают ослабить партнерство Москвы с Пекином, вернув Россию в состав G8.
https://ria.ru/20250317/kitaj-2005463938.html
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В мире, Россия, Лондон, США, Андрей Келин, Дональд Трамп, Барак Обама, ООН, ОБСЕ, G8
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне

Посол Келин: Россия не стремится вновь стать частью Большой восьмерки

© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.
"Нет, у нас нет стремления быть в составе "Большой восьмерки". Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других. Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них", - сказал он.
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В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.
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В миреРоссияЛондонСШААндрей КелинДональд ТрампБарак ОбамаООНОБСЕG8
 
 
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