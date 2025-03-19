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Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 19.03.2025
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне
Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:01:00+03:00
2025-03-19T01:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не стремится вернуться в состав "Большой восьмёрки", поскольку и так состоит в большом числе международных организаций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4. "Нет, у нас нет стремления быть в составе "Большой восьмерки". Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других. Здесь в Лондоне есть четыре международные организации. Мы состоим во всех из них", - сказал он. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США рассчитывают ослабить партнерство Москвы с Пекином, вернув Россию в состав G8.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон, сша, андрей келин, дональд трамп, барак обама, оон, обсе, g8
В мире, Россия, Лондон, США, Андрей Келин, Дональд Трамп, Барак Обама, ООН, ОБСЕ, G8
Россия не стремится вернуться в G8, заявил посол в Лондоне
Посол Келин: Россия не стремится вновь стать частью Большой восьмерки