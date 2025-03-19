https://ria.ru/20250319/ramenskoe-2005993622.html

В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора

В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора - РИА Новости, 19.03.2025

В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора

В приемной директора раменской школы №35 "Вектор успеха" отказались комментировать РИА Новости информацию об увольнении директора Галины Лайко. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:33:00+03:00

2025-03-19T15:33:00+03:00

2025-03-19T15:33:00+03:00

общество

раменское

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происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В приемной директора раменской школы №35 "Вектор успеха" отказались комментировать РИА Новости информацию об увольнении директора Галины Лайко. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что директор школы № 35 в Раменском Лайко написала в одном из внутренних чатов о своем решении уволиться. Предположительно, это может быть связано с видеороликом, на котором директор упрекает детей за то, что они переодеваются и двигаются во время исполнения гимна. "Не беспокойте нас, пожалуйста, сегодня, никакой информации нет, и комментарии мы тоже не даем", - ответили в школе на вопрос по теме увольнения директора.

https://ria.ru/20241227/lipetsk-1991661725.html

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, раменское, московская область (подмосковье), происшествия