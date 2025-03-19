https://ria.ru/20250319/ramenskoe-2005993622.html
В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора
В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора - РИА Новости, 19.03.2025
В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора
В приемной директора раменской школы №35 "Вектор успеха" отказались комментировать РИА Новости информацию об увольнении директора Галины Лайко. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:33:00+03:00
2025-03-19T15:33:00+03:00
2025-03-19T15:33:00+03:00
общество
раменское
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происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В приемной директора раменской школы №35 "Вектор успеха" отказались комментировать РИА Новости информацию об увольнении директора Галины Лайко. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что директор школы № 35 в Раменском Лайко написала в одном из внутренних чатов о своем решении уволиться. Предположительно, это может быть связано с видеороликом, на котором директор упрекает детей за то, что они переодеваются и двигаются во время исполнения гимна. "Не беспокойте нас, пожалуйста, сегодня, никакой информации нет, и комментарии мы тоже не даем", - ответили в школе на вопрос по теме увольнения директора.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, раменское, московская область (подмосковье), происшествия
Общество, Раменское, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В раменской школе не стали комментировать сообщения об увольнении директора
В приемной директора школы в Раменском отказались комментировать уход директора