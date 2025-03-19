https://ria.ru/20250319/rada-2005914278.html

В Раде признали, что ВС России почти выкинули ВСУ из Курской области

В Раде признали, что ВС России почти выкинули ВСУ из Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

В Раде признали, что ВС России почти выкинули ВСУ из Курской области

Ситуация на поле боя сложная для ВСУ, российские силы "почти полностью выкинули" украинские войска из Курской области, признал депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

алексей гончаренко

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ситуация на поле боя сложная для ВСУ, российские силы "почти полностью выкинули" украинские войска из Курской области, признал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."Определенно, у нас сложная ситуация на поле боя. И да, Россия практически полностью выкинула нас из Курской области, часть которой мы контролировали с августа прошлого года", - заявил Гончаренко* в интервью телеканалу CNN. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"**, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005868005.html

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россия, курская область, алексей гончаренко, в мире