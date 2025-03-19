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Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий

Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий - РИА Новости, 19.03.2025

Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий

Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:03:00+03:00

2025-03-19T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Поддержка оказывается в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство"). По словам директора краевого Гарантийного фонда Анастасии Танаевой, в 2023 году доля промышленных предприятий в портфеле поручительств фонда составила десять процентов, в прошлом году – 18. Получается, что каждую шестую поддержку фонд предоставил именно им. Кредиты и займы получили 48 производств региона на общую сумму 621,5 миллиона рублей. Танаева добавила, что поддержка промышленных предприятий – важный приоритет в работе фонда. Для них предусмотрена льготная ставка вознаграждения – 0,5 процента годовых.

https://ria.ru/20250318/kmchatka-2005764967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край