Рейтинг@Mail.ru
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:03 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/podderzhka-2005984245.html
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий - РИА Новости, 19.03.2025
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:03:00+03:00
2025-03-19T15:03:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005986355_0:114:922:633_1920x0_80_0_0_93d1e415223c7fade98b658d2a5ca7d3.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Поддержка оказывается в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство"). По словам директора краевого Гарантийного фонда Анастасии Танаевой, в 2023 году доля промышленных предприятий в портфеле поручительств фонда составила десять процентов, в прошлом году – 18. Получается, что каждую шестую поддержку фонд предоставил именно им. Кредиты и займы получили 48 производств региона на общую сумму 621,5 миллиона рублей. Танаева добавила, что поддержка промышленных предприятий – важный приоритет в работе фонда. Для них предусмотрена льготная ставка вознаграждения – 0,5 процента годовых.
https://ria.ru/20250318/kmchatka-2005764967.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005986355_0:0:922:692_1920x0_80_0_0_24b800655350c1d32a62db09f5395ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий

Хабаровский Гарантийный фонд поддержал 18 предприятий на 116 миллионов рублей

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяГарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Поддержка оказывается в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство").
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Более 1 тысячи рабочих мест было создано на Камчатке благодаря ТОР и СПВ
18 марта, 16:57
По словам директора краевого Гарантийного фонда Анастасии Танаевой, в 2023 году доля промышленных предприятий в портфеле поручительств фонда составила десять процентов, в прошлом году – 18. Получается, что каждую шестую поддержку фонд предоставил именно им. Кредиты и займы получили 48 производств региона на общую сумму 621,5 миллиона рублей.
Танаева добавила, что поддержка промышленных предприятий – важный приоритет в работе фонда. Для них предусмотрена льготная ставка вознаграждения – 0,5 процента годовых.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала