https://ria.ru/20250319/podderzhka-2005984245.html
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий - РИА Новости, 19.03.2025
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:03:00+03:00
2025-03-19T15:03:00+03:00
2025-03-19T15:03:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005986355_0:114:922:633_1920x0_80_0_0_93d1e415223c7fade98b658d2a5ca7d3.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Поддержка оказывается в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство"). По словам директора краевого Гарантийного фонда Анастасии Танаевой, в 2023 году доля промышленных предприятий в портфеле поручительств фонда составила десять процентов, в прошлом году – 18. Получается, что каждую шестую поддержку фонд предоставил именно им. Кредиты и займы получили 48 производств региона на общую сумму 621,5 миллиона рублей. Танаева добавила, что поддержка промышленных предприятий – важный приоритет в работе фонда. Для них предусмотрена льготная ставка вознаграждения – 0,5 процента годовых.
https://ria.ru/20250318/kmchatka-2005764967.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005986355_0:0:922:692_1920x0_80_0_0_24b800655350c1d32a62db09f5395ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край
Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий
Хабаровский Гарантийный фонд поддержал 18 предприятий на 116 миллионов рублей
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края поддержал 18 малых и средних предприятий, они получили около 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Поддержка оказывается в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство").
По словам директора краевого Гарантийного фонда Анастасии Танаевой, в 2023 году доля промышленных предприятий в портфеле поручительств фонда составила десять процентов, в прошлом году – 18. Получается, что каждую шестую поддержку фонд предоставил именно им. Кредиты и займы получили 48 производств региона на общую сумму 621,5 миллиона рублей.
Танаева добавила, что поддержка промышленных предприятий – важный приоритет в работе фонда. Для них предусмотрена льготная ставка вознаграждения – 0,5 процента годовых.