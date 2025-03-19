https://ria.ru/20250319/otnosheniya-2005996881.html

Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США

Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025

Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США

Нормализация отношений США и РФ должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при администрации прошлого американского президента Джо... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:50:00+03:00

2025-03-19T15:50:00+03:00

2025-03-19T16:16:00+03:00

сша

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

джо байден

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Нормализация отношений США и РФ должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при администрации прошлого американского президента Джо Байдена, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV."Нормализация - это о том, чтобы иметь настоящие переговоры. Президент Байден, как сказал президент (РФ Владимир) Путин, не разговаривал с ним 3,5 года. Это неправильный путь ведения политики", - сказал Уиткофф.

https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005866748.html

сша

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2025

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сша, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, джо байден, стив уиткофф