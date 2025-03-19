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Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025
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15:50 19.03.2025 (обновлено: 16:16 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/otnosheniya-2005996881.html
Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США
Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США
Нормализация отношений США и РФ должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при администрации прошлого американского президента Джо... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:50:00+03:00
2025-03-19T16:16:00+03:00
сша
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
джо байден
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Нормализация отношений США и РФ должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при администрации прошлого американского президента Джо Байдена, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV."Нормализация - это о том, чтобы иметь настоящие переговоры. Президент Байден, как сказал президент (РФ Владимир) Путин, не разговаривал с ним 3,5 года. Это неправильный путь ведения политики", - сказал Уиткофф.
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сша, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, джо байден, стив уиткофф
США, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Джо Байден, Стив Уиткофф
Спецпосланник Трампа рассказал о нормализации отношений России и США

Уиткофф: нормализация отношений РФ и США должна касаться возможности переговоров

© Фото : МИД РФФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : МИД РФ
Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Нормализация отношений США и РФ должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при администрации прошлого американского президента Джо Байдена, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Нормализация - это о том, чтобы иметь настоящие переговоры. Президент Байден, как сказал президент (РФ Владимир) Путин, не разговаривал с ним 3,5 года. Это неправильный путь ведения политики", - сказал Уиткофф.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СШАРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреДжо БайденСтив Уиткофф
 
 
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