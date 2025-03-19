https://ria.ru/20250319/moshennichestvo-2005862532.html

МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж

МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж - РИА Новости, 19.03.2025

МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж

Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:39:00+03:00

2025-03-19T03:39:00+03:00

2025-03-19T03:39:00+03:00

технологии

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у граждан похищаются персональные данные, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель - украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары", - говорится в материалах. Также правоохранители напомнили об опасности рассылок с ложными рекламными предложениями, ссылками на предзаказ товаров со скидкой, объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по подобным ссылкам, пользователи могут скачать вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами. "После установки вредоносного файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет им управлять банковскими счетами жертвы без ее ведома", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250318/mery-2005767659.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005849499.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество