https://ria.ru/20250319/moshennichestvo-2005862532.html
МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж
МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж - РИА Новости, 19.03.2025
МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж
Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:39:00+03:00
2025-03-19T03:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у граждан похищаются персональные данные, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель - украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары", - говорится в материалах. Также правоохранители напомнили об опасности рассылок с ложными рекламными предложениями, ссылками на предзаказ товаров со скидкой, объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по подобным ссылкам, пользователи могут скачать вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами. "После установки вредоносного файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет им управлять банковскими счетами жертвы без ее ведома", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250318/mery-2005767659.html
https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005849499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж
МВД: мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у граждан похищаются персональные данные, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель - украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары", - говорится в материалах.
Также правоохранители напомнили об опасности рассылок с ложными рекламными предложениями, ссылками на предзаказ товаров со скидкой, объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по подобным ссылкам, пользователи могут скачать вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами.
"После установки вредоносного файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет им управлять банковскими счетами жертвы без ее ведома", - заключили в ведомстве.