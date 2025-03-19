https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006029994.html
В Минусинске из-за выхода реки из берегов перекрыли два моста
В Минусинске из-за выхода реки из берегов перекрыли два моста - РИА Новости, 19.03.2025
В Минусинске из-за выхода реки из берегов перекрыли два моста
В Минусинске, где река вышла из берегов, перекрыли два моста и начали эвакуацию жителей, сообщил глава города Дмитрий Меркулов в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:54:00+03:00
2025-03-19T17:54:00+03:00
2025-03-19T19:19:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. В Минусинске, где река вышла из берегов, перекрыли два моста и начали эвакуацию жителей, сообщил глава города Дмитрий Меркулов в соцсети "ВКонтакте"."Перекрыты оба моста через Минусинку — по Энгельса и Городокской. Вода зашла во дворы улицы Михайлова, там началась эвакуация жителей. <…> Просьба жителей улицы срочно эвакуироваться", — написал он.Глава города напомнил, что пункт временного размещения развернули в местной гимназии.По информации краевой прокуратуры, пока что эвакуировали 22 человека, в том числе шесть детей, подтоплены 13 домовладений.Как сообщало МЧС, из-за резкого потепления и активного снеготаяния река Минусинка вышла из берегов, произошел размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Подтопление угрожает 120 домам. На место направили аэромобильную группировку спасателей. К ликвидации последствий паводка привлекли 247 человек и 57 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, минусинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минусинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Минусинске из-за выхода реки из берегов перекрыли два моста
В Минусинске из-за выхода реки из берегов перекрыли 2 моста, началась эвакуация