Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам
Генпрокурор Краснов потребовала контролировать выдачу разрешений иностранцам
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан
Мужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел в сфере незаконной миграции в 2024 году.
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"Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации и даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"С учётом коррупционных рисков требую обеспечить тщательный надзор за выдачей и продлением разрешительных документов иностранцам, а также в ходе осуществления миграционного контроля, ведения и использования реестра контролируемых лиц", - добавил он.