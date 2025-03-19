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Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам - РИА Новости, 19.03.2025
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14:56 19.03.2025 (обновлено: 14:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/inostrantsy-2005986600.html
Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам
Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам - РИА Новости, 19.03.2025
Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам
Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:56:00+03:00
2025-03-19T14:57:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел в сфере незаконной миграции в 2024 году. "Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации и даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. "С учётом коррупционных рисков требую обеспечить тщательный надзор за выдачей и продлением разрешительных документов иностранцам, а также в ходе осуществления миграционного контроля, ведения и использования реестра контролируемых лиц", - добавил он.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам

Генпрокурор Краснов потребовала контролировать выдачу разрешений иностранцам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан
Мужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина с паспортом гражданина Республики Узбекистан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел в сфере незаконной миграции в 2024 году.
«
"Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации и даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"С учётом коррупционных рисков требую обеспечить тщательный надзор за выдачей и продлением разрешительных документов иностранцам, а также в ходе осуществления миграционного контроля, ведения и использования реестра контролируемых лиц", - добавил он.
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