https://ria.ru/20250319/inostrantsy-2005986600.html

Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам

Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам - РИА Новости, 19.03.2025

Генпрокурор потребовал обеспечить надзор за выдачей документов иностранцам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:56:00+03:00

2025-03-19T14:56:00+03:00

2025-03-19T14:57:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал обеспечить надзор за выдачей разрешительных документов иностранцам на фоне двукратного роста уголовных дел в сфере незаконной миграции в 2024 году. "Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации и даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. "С учётом коррупционных рисков требую обеспечить тщательный надзор за выдачей и продлением разрешительных документов иностранцам, а также в ходе осуществления миграционного контроля, ведения и использования реестра контролируемых лиц", - добавил он.

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф