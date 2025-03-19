https://ria.ru/20250319/genprokuratura-2005981916.html
Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море
Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море
Генеральная прокуратура России проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:44:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
происшествия
россия
черное море
керченский пролив
игорь краснов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство. Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха", - сказал Краснов. "С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов", - добавил генпрокурор. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250310/tankery-2004150706.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html
россия
черное море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, черное море, керченский пролив, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Черное море, Керченский пролив, Игорь Краснов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море
ГП проверит работу МЧС из-за просчетов после ЧП с танкерами в Черном море