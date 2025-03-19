https://ria.ru/20250319/efimov-2005921306.html
Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов
Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов - РИА Новости, 19.03.2025
Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов
Шесть объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры построили в Москве за два месяца 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шесть объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры построили в Москве за два месяца 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первые два месяца 2025 года в Москве появилось шесть административно-деловых и коммерческих объектов совокупной площадью свыше 42,8 тысячи квадратных метров. Пять из них построили инвесторы. В зданиях разместятся офисы, магазины, кафе и рестораны, автопарковки, сервисные службы для местных жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что новые объекты появились в районах Некрасовка, Коммунарка, Люблино, Таганский. Также их возвели в районах Косино-Ухтомский и Бирюлево Восточное.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в районе Люблино инвестор возвел многофункциональный торгово-бытовой комплекс площадью свыше 6,7 тысячи квадратных метров. Тут появятся магазины с товарами первой необходимости, супермаркет с продуктами, аптеки. Кроме того, для москвичей будут предусмотрены сервисные центры и кафе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых стройках в городе на ближайшие два года.
https://ria.ru/20250319/efimov-2005801527.html
https://ria.ru/20250314/efimov-2004882852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владислав овчинский
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Владислав Овчинский
Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов
Ефимов: в Москве возвели еще шесть объектов деловой инфраструктуры
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шесть объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры построили в Москве за два месяца 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первые два месяца 2025 года в Москве появилось шесть административно-деловых и коммерческих объектов совокупной площадью свыше 42,8 тысячи квадратных метров. Пять из них построили инвесторы. В зданиях разместятся офисы, магазины, кафе и рестораны, автопарковки, сервисные службы для местных жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что новые объекты появились в районах Некрасовка, Коммунарка, Люблино, Таганский. Также их возвели в районах Косино-Ухтомский и Бирюлево Восточное.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в районе Люблино инвестор возвел многофункциональный торгово-бытовой комплекс площадью свыше 6,7 тысячи квадратных метров. Тут появятся магазины с товарами первой необходимости, супермаркет с продуктами, аптеки. Кроме того, для москвичей будут предусмотрены сервисные центры и кафе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых стройках в городе на ближайшие два года.