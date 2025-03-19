https://ria.ru/20250319/efimov-2005921306.html

Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов

Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов - РИА Новости, 19.03.2025

Ефимов: в Москве построили еще шесть коммерческих объектов

Шесть объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры построили в Москве за два месяца 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:06:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шесть объектов коммерческой и административно-деловой инфраструктуры построили в Москве за два месяца 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первые два месяца 2025 года в Москве появилось шесть административно-деловых и коммерческих объектов совокупной площадью свыше 42,8 тысячи квадратных метров. Пять из них построили инвесторы. В зданиях разместятся офисы, магазины, кафе и рестораны, автопарковки, сервисные службы для местных жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что новые объекты появились в районах Некрасовка, Коммунарка, Люблино, Таганский. Также их возвели в районах Косино-Ухтомский и Бирюлево Восточное.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в районе Люблино инвестор возвел многофункциональный торгово-бытовой комплекс площадью свыше 6,7 тысячи квадратных метров. Тут появятся магазины с товарами первой необходимости, супермаркет с продуктами, аптеки. Кроме того, для москвичей будут предусмотрены сервисные центры и кафе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых стройках в городе на ближайшие два года.

https://ria.ru/20250319/efimov-2005801527.html

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владислав овчинский