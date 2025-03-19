https://ria.ru/20250319/desantniki-2005963106.html

В Курской области шесть десантников обратили в бегство 30 военных ВСУ

В Курской области шесть десантников обратили в бегство 30 военных ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025

В Курской области шесть десантников обратили в бегство 30 военных ВСУ

Шестеро десантников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады при штурме опорного пункта ВСУ южнее населенного пункта Рубанщина в Курской области... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:01:00+03:00

2025-03-19T14:01:00+03:00

2025-03-19T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СУДЖА (Курская обл.), 19 мар - РИА Новости. Шестеро десантников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады при штурме опорного пункта ВСУ южнее населенного пункта Рубанщина в Курской области уничтожили противника, после чего продолжили наступление и обратили в бегство 30 военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма". При штурме опорного пункта ВСУ шестеро десантников уничтожили оборонявшуюся пехоту противника, после чего выдвинулись к следующему укреплению. Противник, не выдержав натиска, начал отступать. В результате отступления из 30 человек ВСУ было уничтожено порядка 18, что подтверждено соответствующим видео. "Наша группа получила задачу выдвинуться на опорный пункт противника для штурма. Предварительно по нему отработала артиллерия и FPV-дроны, после чего группа пошла на штурм при поддержке БПЛА. Завязался плотный контактный бой", - рассказал командир. По его словам, группа выполнила свою задачу и уничтожила противника. "В результате противник, увидев, что группа продолжает наступление, начал покидать позиции. По данным видеоконтроля, около 30 человек отступили под натиском наших бойцов", — добавил он. Комбат отметил, что при отступлении противника было уничтожено около 18 человек. "Такой напор выдержать, наверное, не каждому под силу. Наши парни просто давили, шли вперед и выполняли свою работу", - подчеркнул командир. Он также отметил слаженную работу всей бригады. "Группы отступающего противника были окончательно уничтожены гаубичным дивизионом и расчетами FPV-дронов", — добавил собеседник агентства. По словам комбата, благодаря слаженным действиям подразделения противник покинул опорные пункты, которые десантники планировали занять позже. Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Рубанщина в Суджанском районе 15 марта.

https://ria.ru/20240927/svo-1974983403.html

https://ria.ru/20241222/desantniki-1990670181.html

https://ria.ru/20250317/flow-2005498588.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)