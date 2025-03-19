https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html

Нестеровский поблагодарил Россию за предоставление гражданства

Нестеровский поблагодарил Россию за предоставление гражданства - РИА Новости, 19.03.2025

Нестеровский поблагодарил Россию за предоставление гражданства

Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский заявил РИА Новости, что благодарен руководству России за... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:15:00+03:00

2025-03-19T12:15:00+03:00

2025-03-19T12:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский заявил РИА Новости, что благодарен руководству России за предоставление российского гражданства. Нестеровской является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было выдано российское гражданство из-за политического преследования политика на родине. "Я благодарен Российской Федерации за отклик на мою просьбу о гражданстве", — сказал Нестеровский. Депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005928017.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, возрождение