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Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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16:39 19.03.2025 (обновлено: 16:42 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/blumberg-2006006500.html
Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа
Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа
Результаты разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стали по всем параметрам победой российского лидера,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:39:00+03:00
2025-03-19T16:42:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Результаты разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стали по всем параметрам победой российского лидера, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. "Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина", - говорится в статье. Как отмечается, разговор двух лидеров подтвердил, что Россия не собирается идти на уступки в обмен на прекращение боевых действий на Украине. По мнению автора, выдвинутые Россией условия могут показаться Трампу и его команде разумными и небольшой ценой за прекращение кровопролития. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005996511.html
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россия
украина
сша
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа

Bloomberg назвал итоги разговора Путина и Трампа победой российского президента

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Результаты разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стали по всем параметрам победой российского лидера, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Уиткофф назвал оба разговора Путина и Трампа конструктивными и позитивными
Вчера, 15:47
"Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина", - говорится в статье.
Как отмечается, разговор двух лидеров подтвердил, что Россия не собирается идти на уступки в обмен на прекращение боевых действий на Украине. По мнению автора, выдвинутые Россией условия могут показаться Трампу и его команде разумными и небольшой ценой за прекращение кровопролития.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
18 марта, 16:07
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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