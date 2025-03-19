https://ria.ru/20250319/blumberg-2006006500.html

Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа

Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Bloomberg оценил результаты разговора Путина и Трампа

Результаты разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стали по всем параметрам победой российского лидера,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:39:00+03:00

2025-03-19T16:39:00+03:00

2025-03-19T16:42:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Результаты разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стали по всем параметрам победой российского лидера, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. "Результаты телефонного разговора между президентами России и США во вторник стали по всем параметрам победой Владимира Путина", - говорится в статье. Как отмечается, разговор двух лидеров подтвердил, что Россия не собирается идти на уступки в обмен на прекращение боевых действий на Украине. По мнению автора, выдвинутые Россией условия могут показаться Трампу и его команде разумными и небольшой ценой за прекращение кровопролития. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005996511.html

https://ria.ru/20250319/ssha-2006004702.html

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)