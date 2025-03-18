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ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"
Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:29:00+03:00
2025-03-18T12:29:00+03:00
2025-03-18T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"