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ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vsu-2005681727.html
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"
Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:29:00+03:00
2025-03-18T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли более 145 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 145 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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