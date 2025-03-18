Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке владелицу детского центра осудили за гибель ребенка - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vladivostok-2005616135.html
Во Владивостоке владелицу детского центра осудили за гибель ребенка
Во Владивостоке владелицу детского центра осудили за гибель ребенка - РИА Новости, 18.03.2025
Во Владивостоке владелицу детского центра осудили за гибель ребенка
Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:09:00+03:00
2025-03-18T03:09:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения веревочными качелями, сообщает прокуратура Приморья. В мае 2024 года сообщали о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание там младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили мальчика, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным ведомства, ребенок умер от удушения веревочными качелями, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицу центра отправили под домашний арест. "С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 300 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на три года", - говорится в сообщении. Местом отбывания наказания определена колония общего режима. В пользу родителей погибшего мальчика с осужденной взыскан моральный вред в размере 3 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу. Суд установил, что женщина не обеспечила должный контроль за пребыванием детей в своем центре, допустив, что ребенок остался без присмотра и в момент происшествия находился в помещении один. При этом в судебном заседании подсудимая вину не признала, заявив, что за безопасностью ребенка должны были следить родители.
https://ria.ru/20250202/malchik-1996892820.html
https://ria.ru/20240720/gibel-1960925250.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке владелицу детского центра осудили за гибель ребенка

В Приморье осудили владелицу центра, где ребенок погиб от удушения качелями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Предпринимателя осудили во Владивостоке на три года колонии общего режима за то, что в ее детском центре ребенок, оставшись без присмотра, погиб от удушения веревочными качелями, сообщает прокуратура Приморья.
В мае 2024 года сообщали о гибели семилетнего мальчика во время игры в детском развлекательном центре "Семицветик" во Владивостоке, где его оставила сестра. Девушка заплатила за пребывание там младшего брата 450 рублей, но женщина, с которой оставили мальчика, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. По данным ведомства, ребенок умер от удушения веревочными качелями, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелицу центра отправили под домашний арест.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок
2 февраля, 14:39
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 44-летную женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом 300 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми по организации отдыха детей и их оздоровлению сроком на три года", - говорится в сообщении.
Местом отбывания наказания определена колония общего режима. В пользу родителей погибшего мальчика с осужденной взыскан моральный вред в размере 3 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Суд установил, что женщина не обеспечила должный контроль за пребыванием детей в своем центре, допустив, что ребенок остался без присмотра и в момент происшествия находился в помещении один. При этом в судебном заседании подсудимая вину не признала, заявив, что за безопасностью ребенка должны были следить родители.
Место происшествия, где во время прогулки на территории детского дома-интерната погиб малолетний ребенок в городе Вышнем Волочке. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Тверской области ребенок погиб в детском доме-интернате
20 июля 2024, 15:38
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала