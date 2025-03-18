https://ria.ru/20250318/vizy--2005820854.html

Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии

Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии - РИА Новости, 18.03.2025

Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии

Россия планирует в ближайшее время отменить визы для Мьянмы, аналогичное соглашение находится на рассмотрении у малайзийских партнеров, а с Вьетнамом... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:16:00+03:00

2025-03-18T20:16:00+03:00

2025-03-18T20:16:00+03:00

россия

мьянма

малайзия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мэр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время отменить визы для Мьянмы, аналогичное соглашение находится на рассмотрении у малайзийских партнеров, а с Вьетнамом прорабатывается введение механизма групповых безвизовых турпоездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров… Параллельно с этим прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном", - сказали в министерстве. Кроме этого, совместно с Минтрансом РФ рассматривается запуск прямых авиарейсов в Малайзию. В МЭР уточнили, что руководство Малайзии выражает готовность наладить прямое авиасообщение с нашей страной. Однако сначала России нужно получить согласие малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров. "Туристический рынок Юго-Восточной Азии - это наш приоритет на ближайшие годы. Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиа-ресурсах стран АСЕАН", - добавили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html

россия

мьянма

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мьянма, малайзия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр