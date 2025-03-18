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Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии - РИА Новости, 18.03.2025
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20:16 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vizy--2005820854.html
Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии
Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии - РИА Новости, 18.03.2025
Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии
Россия планирует в ближайшее время отменить визы для Мьянмы, аналогичное соглашение находится на рассмотрении у малайзийских партнеров, а с Вьетнамом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:16:00+03:00
2025-03-18T20:16:00+03:00
россия
мьянма
малайзия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время отменить визы для Мьянмы, аналогичное соглашение находится на рассмотрении у малайзийских партнеров, а с Вьетнамом прорабатывается введение механизма групповых безвизовых турпоездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров… Параллельно с этим прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном", - сказали в министерстве. Кроме этого, совместно с Минтрансом РФ рассматривается запуск прямых авиарейсов в Малайзию. В МЭР уточнили, что руководство Малайзии выражает готовность наладить прямое авиасообщение с нашей страной. Однако сначала России нужно получить согласие малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров. "Туристический рынок Юго-Восточной Азии - это наш приоритет на ближайшие годы. Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиа-ресурсах стран АСЕАН", - добавили в Минэкономразвития.
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россия, мьянма, малайзия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр
Россия, Мьянма, Малайзия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР
Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии

Минэкономразвития: Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия планирует в ближайшее время отменить визы для Мьянмы, аналогичное соглашение находится на рассмотрении у малайзийских партнеров, а с Вьетнамом прорабатывается введение механизма групповых безвизовых турпоездок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
«
"С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров… Параллельно с этим прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном", - сказали в министерстве.
Кроме этого, совместно с Минтрансом РФ рассматривается запуск прямых авиарейсов в Малайзию.
В МЭР уточнили, что руководство Малайзии выражает готовность наладить прямое авиасообщение с нашей страной. Однако сначала России нужно получить согласие малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров.
"Туристический рынок Юго-Восточной Азии - это наш приоритет на ближайшие годы. Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиа-ресурсах стран АСЕАН", - добавили в Минэкономразвития.
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РоссияМьянмаМалайзияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЭР
 
 
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