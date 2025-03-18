В Черкассах прогремели повторные взрывы
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал.
Ранее украинский телеканал ТСН уже сообщал о взрывах в городе.
"Повторные взрывы в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее 24-й канал сообщал о взрывах в городе Кременчуг Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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