https://ria.ru/20250318/ukraina-2005616603.html

В Черкассах прогремели повторные взрывы

В Черкассах прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 18.03.2025

В Черкассах прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 18.03.2025

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2025-03-18T03:21:00+03:00

2025-03-18T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал.Ранее украинский телеканал ТСН уже сообщал о взрывах в городе."Повторные взрывы в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее 24-й канал сообщал о взрывах в городе Кременчуг Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

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Дарья Буймова

черкассы, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина