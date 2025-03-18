https://ria.ru/20250318/ubiystvo-2005688307.html

СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области

СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области

Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:54:00+03:00

2025-03-18T12:54:00+03:00

2025-03-18T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

светлана петренко

россия

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на глазах у ее мужа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Устанавливаются обстоятельства убийства двух женщин украинскими террористами в Курской области... Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - сказала она.Отмечается, что в рамках дела о теракте Следственный комитет установил, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, обстреляли два гражданских автомобиля, в них находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате атаки погибла беременная женщина. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы."Установлен факт убийства еще одной женщины в феврале этого года в селе Погребки Суджанского района. Украинские боевики обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, причинив им ранения. В дальнейшем женщину расстреляли в присутствии ее супруга", - добавила Петренко.Также следователи выяснили, что не позднее начала февраля 2025 года ВСУ открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором люди пытались выехать из села Казачья Локня, в результате чего один человек получил ранение.

https://ria.ru/20250313/vsu-2004811227.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004426986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, светлана петренко, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины