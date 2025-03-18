СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области
СК: в Курской области боевики ВСУ расстреляли пожилую женщину на глазах у мужа
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на глазах у ее мужа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Устанавливаются обстоятельства убийства двух женщин украинскими террористами в Курской области... Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - сказала она.
Отмечается, что в рамках дела о теракте Следственный комитет установил, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, обстреляли два гражданских автомобиля, в них находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате атаки погибла беременная женщина. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы.
"Установлен факт убийства еще одной женщины в феврале этого года в селе Погребки Суджанского района. Украинские боевики обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, причинив им ранения. В дальнейшем женщину расстреляли в присутствии ее супруга", - добавила Петренко.
Также следователи выяснили, что не позднее начала февраля 2025 года ВСУ открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором люди пытались выехать из села Казачья Локня, в результате чего один человек получил ранение.