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СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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12:54 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ubiystvo-2005688307.html
СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области
СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области
Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:54:00+03:00
2025-03-18T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
светлана петренко
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на глазах у ее мужа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Устанавливаются обстоятельства убийства двух женщин украинскими террористами в Курской области... Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - сказала она.Отмечается, что в рамках дела о теракте Следственный комитет установил, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, обстреляли два гражданских автомобиля, в них находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате атаки погибла беременная женщина. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы."Установлен факт убийства еще одной женщины в феврале этого года в селе Погребки Суджанского района. Украинские боевики обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, причинив им ранения. В дальнейшем женщину расстреляли в присутствии ее супруга", - добавила Петренко.Также следователи выяснили, что не позднее начала февраля 2025 года ВСУ открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором люди пытались выехать из села Казачья Локня, в результате чего один человек получил ранение.
https://ria.ru/20250313/vsu-2004811227.html
https://ria.ru/20250311/vsu-2004426986.html
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происшествия, курская область, светлана петренко, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Светлана Петренко, Россия, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Курской области

СК: в Курской области боевики ВСУ расстреляли пожилую женщину на глазах у мужа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российскими следователями установлены обстоятельства убийства украинскими боевиками двух женщин в Курской области: одна была беременной, вторую расстреляли на глазах у ее мужа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Устанавливаются обстоятельства убийства двух женщин украинскими террористами в Курской области... Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - сказала она.
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Отмечается, что в рамках дела о теракте Следственный комитет установил, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, обстреляли два гражданских автомобиля, в них находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате атаки погибла беременная женщина. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы.
"Установлен факт убийства еще одной женщины в феврале этого года в селе Погребки Суджанского района. Украинские боевики обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, причинив им ранения. В дальнейшем женщину расстреляли в присутствии ее супруга", - добавила Петренко.
Также следователи выяснили, что не позднее начала февраля 2025 года ВСУ открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором люди пытались выехать из села Казачья Локня, в результате чего один человек получил ранение.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСветлана ПетренкоРоссияСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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