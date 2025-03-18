https://ria.ru/20250318/tramp-2005806930.html
Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов
Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов - РИА Новости, 18.03.2025
Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов
Звонок президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом продолжается уже более полутора часов, заявил помощник главы Белого дома и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:35:00+03:00
2025-03-18T18:35:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Звонок президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом продолжается уже более полутора часов, заявил помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино."Обновление - звонок все еще идет", - писал он в 11.32 по восточному времени (18.32 мск) в социальной сети Х.Ранее Скавино сообщил, что Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете Белого дома и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным. Их разговор, по данным американского чиновника, начался с 17.00 мск.
https://ria.ru/20250318/putin--2005797044.html
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Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов
Белый дом: разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов