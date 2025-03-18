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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:18:00+03:00
2025-03-18T12:18:00+03:00
2025-03-18T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"