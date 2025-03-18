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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 18.03.2025 (обновлено: 12:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/svo-2005679795.html
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:18:00+03:00
2025-03-18T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 украинских военных, склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасность
 
 
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