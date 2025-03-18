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Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование - РИА Новости, 18.03.2025
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07:40 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sud-2005629825.html
Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование
Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование - РИА Новости, 18.03.2025
Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование
Жителя Бурятии, совершившего 17 лет назад убийство и изнасилование, суд приговорил к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:40:00+03:00
2025-03-18T07:40:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Жителя Бурятии, совершившего 17 лет назад убийство и изнасилование, суд приговорил к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики. По материалам ведомства, ранее судимый мужчина в 2007 году в городе Улан-Удэ познакомился с 36-летней женщиной. После совместного распития спиртного, в безлюдном месте он повалил ее на землю и нанес удары кулаками и ногами, после чего изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина камнем нанес множество ударов по голове потерпевшей и скрылся. Женщину без сознания обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали, но через несколько дней она скончалась в больнице. "Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч.2 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с изнасилованием). Железнодорожный районный суд город Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы и по совокупности приговоров окончательно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление на протяжении 17 лет оставалось нераскрытым. В 2024 преступник раскаялся и написал явку с повинной. Позже в судебном заседании он признал вину в полном объеме, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000710555.html
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия
Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование

Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство и изнасилование 17 лет назад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Жителя Бурятии, совершившего 17 лет назад убийство и изнасилование, суд приговорил к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
По материалам ведомства, ранее судимый мужчина в 2007 году в городе Улан-Удэ познакомился с 36-летней женщиной. После совместного распития спиртного, в безлюдном месте он повалил ее на землю и нанес удары кулаками и ногами, после чего изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина камнем нанес множество ударов по голове потерпевшей и скрылся. Женщину без сознания обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.
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"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч.2 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с изнасилованием). Железнодорожный районный суд город Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы и по совокупности приговоров окончательно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление на протяжении 17 лет оставалось нераскрытым. В 2024 преступник раскаялся и написал явку с повинной. Позже в судебном заседании он признал вину в полном объеме, добавили в прокуратуре.
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