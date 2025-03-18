https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005748273.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:14:00+03:00
2025-03-18T16:14:00+03:00
2025-03-18T16:15:00+03:00
инфографика
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россия
украина
луганская народная республика
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херсонская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 146 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты нефтяной отрасли, военную аэродромную инфраструктуру, места хранения и применения беспилотных летательных аппаратов Средства ПВО сбили 117 дронов, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 270 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 658 самолетов, 283 вертолета, 47 211 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 314 танков и других бронемашин, 1529 реактивных систем залпового огня, 22 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 012 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 марта 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 146 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты нефтяной отрасли, военную аэродромную инфраструктуру, места хранения и применения беспилотных летательных аппаратов Средства ПВО сбили 117 дронов, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 270 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 658 самолетов, 283 вертолета, 47 211 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 314 танков и других бронемашин, 1529 реактивных систем залпового огня, 22 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 012 единиц автомобильной техники.