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Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
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12:13 18.03.2025 (обновлено: 13:56 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005679216.html
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:13:00+03:00
2025-03-18T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ", — говорится в сводке.Также армия нанесла удары по военным аэродромам, местам хранения и применения БПЛА, скопления живой силы и техники противника в 146 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 117 украинских дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460515.html
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ

Минобороны сообщило о поражении объектов нефтяной отрасли Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ", — говорится в сводке.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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