https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005679216.html
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:13:00+03:00
2025-03-18T12:13:00+03:00
2025-03-18T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ", — говорится в сводке.Также армия нанесла удары по военным аэродромам, местам хранения и применения БПЛА, скопления живой силы и техники противника в 146 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 117 украинских дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460515.html
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Минобороны сообщило о поражении объектов нефтяной отрасли Украины