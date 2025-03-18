https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005679216.html

Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ

Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

Российские войска поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ

Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:13:00+03:00

2025-03-18T12:13:00+03:00

2025-03-18T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска ударили по объектам нефтяной отрасли, снабжающим украинскую армию, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ", — говорится в сводке.Также армия нанесла удары по военным аэродромам, местам хранения и применения БПЛА, скопления живой силы и техники противника в 146 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 117 украинских дронов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, дмитрий песков, в мире