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Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622317.html
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя
Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:20:00+03:00
2025-03-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Сорваны инженерные работы в районе Гуляйполя", - сказал Гордеев. Кроме того, по его словам, противнику было нанесено поражение в районах Весёлого, Вольного Поля, Разлива, Шевченко, Алексеевки, Богатыря, Фёдоровки и Новополя.
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Дарья Буймова
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

Группировка Восток сорвала инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Сорваны инженерные работы в районе Гуляйполя", - сказал Гордеев.
Кроме того, по его словам, противнику было нанесено поражение в районах Весёлого, Вольного Поля, Разлива, Шевченко, Алексеевки, Богатыря, Фёдоровки и Новополя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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