https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622317.html

Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 18.03.2025

Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя

Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:20:00+03:00

2025-03-18T05:20:00+03:00

2025-03-18T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Сорваны инженерные работы в районе Гуляйполя", - сказал Гордеев. Кроме того, по его словам, противнику было нанесено поражение в районах Весёлого, Вольного Поля, Разлива, Шевченко, Алексеевки, Богатыря, Фёдоровки и Новополя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность