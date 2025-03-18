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Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя
Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:20:00+03:00
2025-03-18T05:20:00+03:00
2025-03-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Сорваны инженерные работы в районе Гуляйполя", - сказал Гордеев. Кроме того, по его словам, противнику было нанесено поражение в районах Весёлого, Вольного Поля, Разлива, Шевченко, Алексеевки, Богатыря, Фёдоровки и Новополя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя
Группировка Восток сорвала инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя