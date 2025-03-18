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Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
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05:18 18.03.2025 (обновлено: 05:38 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622177.html
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:18:00+03:00
2025-03-18T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма. По его словам, расчеты ПВО группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. Также противник потерял пять минометных расчетов и роботизированную платформу.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ

Западная группировка ВС РФ уничтожила 21 пункт управления БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовых групп ВДВ
Военнослужащий штурмовых групп ВДВ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовых групп ВДВ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма.
По его словам, расчеты ПВО группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. Также противник потерял пять минометных расчетов и роботизированную платформу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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