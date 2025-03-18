https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005622177.html

Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ

Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ

Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:18:00+03:00

2025-03-18T05:18:00+03:00

2025-03-18T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002483130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73f29d528503c48cf05712ebf2c8179c.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма. По его словам, расчеты ПВО группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. Также противник потерял пять минометных расчетов и роботизированную платформу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность