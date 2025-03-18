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Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:18:00+03:00
2025-03-18T05:18:00+03:00
2025-03-18T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма. По его словам, расчеты ПВО группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. Также противник потерял пять минометных расчетов и роботизированную платформу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская группировка "Запад" за сутки взяла в плен пятерых военных ВСУ
Западная группировка ВС РФ уничтожила 21 пункт управления БПЛА