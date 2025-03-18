https://ria.ru/20250318/siluanov-2005707829.html
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 18.03.2025
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:12:00+03:00
2025-03-18T14:12:00+03:00
2025-03-18T14:17:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат."Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта - долгосрочной программы сбережений - это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", - сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП.По его мнению, участие компаний в программе повысит ее привлекательность для работников и тем самым поможет бизнесу решить кадровые проблемы. "Когда мы говорим о дефиците кадров - используйте активно новые инструментарии долгосрочной программы сбережений", - предложил министр.Кроме того, деньги, вложенные в программу, по словам Силуанова, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов. "Деньги длинные. Если ваши акции, ваши активы торгуются на рынке, дают хорошую доходность, то эти же деньги с лихвой вернутся к вам в ваш бизнес", - сказал он.Программа долгосрочных сбережений (ПДС) - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.Бизнес, который подключится к программе и будет софинансировать взносы своих сотрудников по программе, вправе получить налоговый вычет. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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экономика, антон силуанов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Силуанов призвал бизнес в РФ использовать ПДС вместо повышения зарплат
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат.
"Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта - долгосрочной программы сбережений - это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", - сказал Силуанов
, выступая на съезде РСПП
.
По его мнению, участие компаний в программе повысит ее привлекательность для работников и тем самым поможет бизнесу решить кадровые проблемы. "Когда мы говорим о дефиците кадров - используйте активно новые инструментарии долгосрочной программы сбережений", - предложил министр.
Кроме того, деньги, вложенные в программу, по словам Силуанова, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов. "Деньги длинные. Если ваши акции, ваши активы торгуются на рынке, дают хорошую доходность, то эти же деньги с лихвой вернутся к вам в ваш бизнес", - сказал он.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России
с 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Бизнес, который подключится к программе и будет софинансировать взносы своих сотрудников по программе, вправе получить налоговый вычет. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.