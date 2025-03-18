https://ria.ru/20250318/sapery-2005771035.html

Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов

Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов - РИА Новости, 18.03.2025

Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов

Группировка саперов, задействованных в разминировании курского приграничья, возрастет до тысячи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:21:00+03:00

2025-03-18T17:21:00+03:00

2025-03-18T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

юрий ставицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группировка саперов, задействованных в разминировании курского приграничья, возрастет до тысячи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн в ходе рабочей встречи с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким обсудили, как проходят работы по разминированию освобожденных территорий. "Как сообщил Юрий Михайлович, группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек. Инженерные войска также готовят подмогу из числа добровольцев "Барс-Курск" — в течение недели они завершат необходимую подготовку и скоро смогут приступить к выполнению задач", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Врио губернатора также обратился к руководству МЧС России с просьбой сформировать в регионе сводную группировку дополнительных сил для помощи.

https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html

курская область

россия

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, александр хинштейн, юрий ставицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)