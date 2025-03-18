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Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sapery-2005771035.html
Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов
Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов - РИА Новости, 18.03.2025
Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов
Группировка саперов, задействованных в разминировании курского приграничья, возрастет до тысячи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:21:00+03:00
2025-03-18T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
юрий ставицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группировка саперов, задействованных в разминировании курского приграничья, возрастет до тысячи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн в ходе рабочей встречи с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким обсудили, как проходят работы по разминированию освобожденных территорий. "Как сообщил Юрий Михайлович, группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек. Инженерные войска также готовят подмогу из числа добровольцев "Барс-Курск" — в течение недели они завершат необходимую подготовку и скоро смогут приступить к выполнению задач", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Врио губернатора также обратился к руководству МЧС России с просьбой сформировать в регионе сводную группировку дополнительных сил для помощи.
https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html
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курская область, россия, александр хинштейн, юрий ставицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Юрий Ставицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Разминированием в Курской области займется группировка из тысячи саперов

Хинштейн: группировка саперов в Курской области возрастет до тысячи человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий проводит работы по разминированию
Российский военнослужащий проводит работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий проводит работы по разминированию. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группировка саперов, задействованных в разминировании курского приграничья, возрастет до тысячи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн в ходе рабочей встречи с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким обсудили, как проходят работы по разминированию освобожденных территорий.
"Как сообщил Юрий Михайлович, группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек. Инженерные войска также готовят подмогу из числа добровольцев "Барс-Курск" — в течение недели они завершат необходимую подготовку и скоро смогут приступить к выполнению задач", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Врио губернатора также обратился к руководству МЧС России с просьбой сформировать в регионе сводную группировку дополнительных сил для помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнЮрий СтавицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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