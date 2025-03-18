https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005785452.html
Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев
Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025
Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев
У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:42:00+03:00
2025-03-18T17:42:00+03:00
2025-03-18T18:08:00+03:00
экономика
россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП."Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций.Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций
Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: фокус России не направлен на снятие санкций США
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП.
"Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций.
Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.