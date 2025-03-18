https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005785452.html

Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев

Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.03.2025

Россия чувствует себя комфортно при ограничениях США, заявил Дмитриев

У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:42:00+03:00

2025-03-18T17:42:00+03:00

2025-03-18T18:08:00+03:00

экономика

россия

сша

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП."Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций.Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html

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экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций