https://ria.ru/20250318/rubio-2005612677.html

Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа

Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа

Предстоящий во вторник разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, считает госсекретарь... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:28:00+03:00

2025-03-18T01:28:00+03:00

2025-03-18T01:42:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Предстоящий во вторник разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, считает госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox."Мы узнаем больше после того, как президент Трамп поговорит с Путиным, надеюсь, ситуация улучшится", - сказал Рубио.По его словам, стороны после контактов США с Украиной и РФ ближе к урегулированию, но Вашингтон пока не считает, что действия кого-либо из участников полностью удовлетворительные.Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, россия, украина