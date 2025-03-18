https://ria.ru/20250318/rubio-2005612677.html
Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа
Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа
Предстоящий во вторник разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, считает госсекретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:28:00+03:00
2025-03-18T01:28:00+03:00
2025-03-18T01:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Предстоящий во вторник разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, считает госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox."Мы узнаем больше после того, как президент Трамп поговорит с Путиным, надеюсь, ситуация улучшится", - сказал Рубио.По его словам, стороны после контактов США с Украиной и РФ ближе к урегулированию, но Вашингтон пока не считает, что действия кого-либо из участников полностью удовлетворительные.Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, россия, украина
В мире, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина
Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа
Рубио: разговор Путина и Трампа позволит продвинуться украинскому урегулированию