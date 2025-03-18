https://ria.ru/20250318/obrazovanie-2005600722.html

Ефимов: за пять лет в НАО возвели почти 80 школ и детсадов

Ефимов: за пять лет в НАО возвели почти 80 школ и детсадов - РИА Новости, 18.03.2025

Ефимов: за пять лет в НАО возвели почти 80 школ и детсадов

С 2020 года в Новомосковском округе построили 79 школ и детских садов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 18.03.2025

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владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. С 2020 года в Новомосковском округе построили 79 школ и детских садов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За пять лет в Новомосковском административном округе за счет бюджетных и внебюджетных средств появилось 79 объектов образования, из них 62 возвели девелоперы. Совокупная площадь всех построенных зданий составляет около 700 тысяч квадратных метров. В них создано более 12,2 тысячи дошкольных и свыше 27,6 тысячи школьных мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В частности, в 2024 году были возведены семь школ и семь детсадов, добавил замглавы города.Например, в Щербинке построили школу на 1,2 тысячи учеников. В здании площадью 18,2 тысячи "квадратов" обустроили помещения для лабораторных и исследовательских работ, робоклассы, актовые и физкультурные залы. На территории школы возвели стадион с полем для мини-футбола, баскетбольными и волейбольными площадками.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице появились 1,1 тысячи соцобъектов, в том числе более 600 школ и детских садов.

https://ria.ru/20250315/efimov-2005137792.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы