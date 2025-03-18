Ефимов: за пять лет в НАО возвели почти 80 школ и детсадов
Ефимов: с 2020 года в НАО возвели 79 образовательных объектов для детей
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. С 2020 года в Новомосковском округе построили 79 школ и детских садов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За пять лет в Новомосковском административном округе за счет бюджетных и внебюджетных средств появилось 79 объектов образования, из них 62 возвели девелоперы. Совокупная площадь всех построенных зданий составляет около 700 тысяч квадратных метров. В них создано более 12,2 тысячи дошкольных и свыше 27,6 тысячи школьных мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.
В частности, в 2024 году были возведены семь школ и семь детсадов, добавил замглавы города.
Например, в Щербинке построили школу на 1,2 тысячи учеников. В здании площадью 18,2 тысячи "квадратов" обустроили помещения для лабораторных и исследовательских работ, робоклассы, актовые и физкультурные залы. На территории школы возвели стадион с полем для мини-футбола, баскетбольными и волейбольными площадками.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице появились 1,1 тысячи соцобъектов, в том числе более 600 школ и детских садов.
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15 марта, 12:12