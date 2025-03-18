https://ria.ru/20250318/norilsk-2005700962.html

Норильчане начали заселяться в построенные по программе реновации дома

Норильчане начали заселяться в построенные по программе реновации дома - РИА Новости, 18.03.2025

Норильчане начали заселяться в построенные по программе реновации дома

Губернатор Красноярского края в рамках рабочего визита в заполярный Норильск проверил темпы строительства объектов программы реновации и вручил жителям ключи от РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:42:00+03:00

2025-03-18T13:42:00+03:00

2025-03-18T13:42:00+03:00

жилье

норильск

красноярский край

киров

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края в рамках рабочего визита в заполярный Норильск проверил темпы строительства объектов программы реновации и вручил жителям ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, за последний год в Норильске построено пять домов, четыре из них возвела администрация северного города, один – компания "Норильский никель". "Это значимое событие для северян, поскольку новое жилье не возводилось в Заполярье почти 30 лет. Глава региона губернатор Михаил Котюков проинспектировал ход выполнения программы реновации в Норильске. Руководитель края осмотрел инфраструктуру, возводимую в рамках масштабного проекта, вручил новоселам ключи от нового жилья и побывал у них в гостях", - говорится в сообщении. В день приезда губернатора в торжественной обстановке ключи от новых квартир получили девять человек. Люди со своими семьями переедут в построенные дома на улице Лауреатов, 58 и улице Спортивная, 4. "Первые результаты реновации уже видны людям – сдаются социальные объекты, транспорт, жилые дома, город благоустраивается. Такая инфраструктура не возводилась три десятилетия. Строители успешно провели термостабилизацию грунтов, фактически позаимствовав технологию у промышленников. И это решение позволит нам не сносить дома, а восстанавливать их и обеспечивать фактически нормальную эксплуатацию жилого фонда. Такие практики строителей Заполярья нужно масштабировать на другие арктические территории нашей страны", - сказал Котюков. Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что в этом году город планирует начать строительство двух домов в Талнахе и одного в Центральном районе. Жилье среднеэтажной застройки точно так же будет отвечать всем современным техническим условиям и материалам. В этом году в планах также завершить проектирование трех многоквартирных домов в Оганере. Продолжится реконструкция коллекторного хозяйства и строительство социальных объектов. Отмечается, что "Норникель" в рамках программы реновации строит жилые малоэтажные дома на улицах Павлова, 23, Кирова,7/10,и многоэтажки по улице 50 лет Октября, 2Б и 2В. Завершается реконструкция общественного пространства "Башня", активно идет реновация Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского, в районе горняков в Талнахе началось возведение поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. Также по программе реновации обновляют и жилищно-коммунальное хозяйство города: проводят реконструкцию коллекторов, термостабилизацию грунтов под домами и соцобъектами, ремонтируют электрические сети и объекты тепловодоснабжения, благоустраивают дворы и общественные пространства. Планируется построить инновационную школу им. В.И. Долгих.

https://ria.ru/20250312/plany-2004533629.html

https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, норильск, красноярский край, киров, михаил котюков