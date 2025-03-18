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На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком - РИА Новости, 18.03.2025
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10:25 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/nasilie-2005648778.html
На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком
На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком - РИА Новости, 18.03.2025
На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком
Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:25:00+03:00
2025-03-18T10:25:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Сотрудник полиции из Екатеринбурга в декабре 2024 года был признан виновным по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Помимо этого, после отбытия наказания ему на год были установлены ограничения, в том числе на покидание места пребывания в ночное время, на посещение массовых мероприятий и любых детских, дошкольных и школьных учреждений, а также мест общественного питания, где продается или разрешено употребление алкоголя, на выезд за пределы города проживания. "Приговор без изменения по существу, то есть квалификация и основное наказание без изменений, убрали лишь запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250318/nasilie-2005642820.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком

На Урале смягчили наказание экс-полицейскому, осужденному за сексуальное насилие

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Сотрудник полиции из Екатеринбурга в декабре 2024 года был признан виновным по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
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Помимо этого, после отбытия наказания ему на год были установлены ограничения, в том числе на покидание места пребывания в ночное время, на посещение массовых мероприятий и любых детских, дошкольных и школьных учреждений, а также мест общественного питания, где продается или разрешено употребление алкоголя, на выезд за пределы города проживания.
"Приговор без изменения по существу, то есть квалификация и основное наказание без изменений, убрали лишь запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано", - сказала собеседница агентства.
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