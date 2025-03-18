https://ria.ru/20250318/nasilie-2005648778.html

На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком

На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком - РИА Новости, 18.03.2025

На Урале смягчили наказание экс-полицейскому по делу о насилии над ребенком

Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:25:00+03:00

2025-03-18T10:25:00+03:00

2025-03-18T10:25:00+03:00

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141969/69/1419696934_195:0:2000:1015_1920x0_80_0_0_a04d1d32884ff87aa6b92b6f1d7b0aa3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Сотрудник полиции из Екатеринбурга в декабре 2024 года был признан виновным по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Помимо этого, после отбытия наказания ему на год были установлены ограничения, в том числе на покидание места пребывания в ночное время, на посещение массовых мероприятий и любых детских, дошкольных и школьных учреждений, а также мест общественного питания, где продается или разрешено употребление алкоголя, на выезд за пределы города проживания. "Приговор без изменения по существу, то есть квалификация и основное наказание без изменений, убрали лишь запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250318/nasilie-2005642820.html

https://ria.ru/20240827/novouralsk-1968734975.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург