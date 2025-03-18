Участники съезда РСПП собираются в Московском доме музыки
Участники съезда РСПП собираются в Московском международном доме музыки
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКосмодамианская набережная в Москве. На первом плане справа: Московский международный дом музыки.
Космодамианская набережная в Москве. На первом плане справа: Московский международный дом музыки.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собираются в Московском международном доме музыки, передает корреспондент РИА Новости.
На съезде ожидается участие президента РФ Владимира Путина.
Основными темами обсуждения в этом году, как сообщили в Кремле, станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов.
По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы".
В этом году ожидается участие порядка 1,3 тысячи делегатов и гостей съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.