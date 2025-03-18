https://ria.ru/20250318/moskva-2005663137.html

Участники съезда РСПП собираются в Московском доме музыки

Участники съезда РСПП собираются в Московском доме музыки - РИА Новости, 18.03.2025

Участники съезда РСПП собираются в Московском доме музыки

Участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собираются в Московском международном доме музыки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:14:00+03:00

2025-03-18T11:14:00+03:00

2025-03-18T11:14:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собираются в Московском международном доме музыки, передает корреспондент РИА Новости. На съезде ожидается участие президента РФ Владимира Путина. Основными темами обсуждения в этом году, как сообщили в Кремле, станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы". В этом году ожидается участие порядка 1,3 тысячи делегатов и гостей съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005557211.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей