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Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов - РИА Новости, 18.03.2025
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17:03 18.03.2025 (обновлено: 17:49 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005766291.html
Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов
Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов - РИА Новости, 18.03.2025
Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:03:00+03:00
2025-03-18T17:49:00+03:00
россия
дмитрий медведев
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой деятельности. Замглавы Совбеза во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. Он упомянул о коллекторах и зачитал одно из объявлений с предложением таких "услуг". "Вот пожалуйста, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: "Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера, если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга. Рычаги воздействия - цитирую - довольно эффективны и отработаны годами". Это публичное объявление. По поводу того, где тоже нужно, на мой взгляд, наводить порядок. Но это не только и, наверное, даже не столько проблема Минюста, хотя и Минюст свою лепту сюда тоже способен, мне кажется, внести", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Дмитрий Медведев, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов

Медведев: надо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой деятельности.
Замглавы Совбеза во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. Он упомянул о коллекторах и зачитал одно из объявлений с предложением таких "услуг".
"Вот пожалуйста, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: "Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера, если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга. Рычаги воздействия - цитирую - довольно эффективны и отработаны годами". Это публичное объявление. По поводу того, где тоже нужно, на мой взгляд, наводить порядок. Но это не только и, наверное, даже не столько проблема Минюста, хотя и Минюст свою лепту сюда тоже способен, мне кажется, внести", - сказал Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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