https://ria.ru/20250318/medvedev-2005766291.html

Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов

Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов - РИА Новости, 18.03.2025

Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:03:00+03:00

2025-03-18T17:03:00+03:00

2025-03-18T17:49:00+03:00

россия

дмитрий медведев

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой деятельности. Замглавы Совбеза во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. Он упомянул о коллекторах и зачитал одно из объявлений с предложением таких "услуг". "Вот пожалуйста, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: "Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера, если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга. Рычаги воздействия - цитирую - довольно эффективны и отработаны годами". Это публичное объявление. По поводу того, где тоже нужно, на мой взгляд, наводить порядок. Но это не только и, наверное, даже не столько проблема Минюста, хотя и Минюст свою лепту сюда тоже способен, мне кажется, внести", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html

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россия, дмитрий медведев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)