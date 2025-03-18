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Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием - РИА Новости, 18.03.2025
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18:19 18.03.2025 (обновлено: 18:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/manipulyatsii-2005802735.html
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием - РИА Новости, 18.03.2025
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее Макрон заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html
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россия, в мире, германия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, rafale
Россия, В мире, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Rafale
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием

Захарова: Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря про Rafale

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее Макрон заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
15 марта, 21:55
 
РоссияВ миреГерманияФранцияЭммануэль МакронМария ЗахароваRafale
 
 
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