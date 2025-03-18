https://ria.ru/20250318/manipulyatsii-2005802735.html

Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием

Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием - РИА Новости, 18.03.2025

Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:19:00+03:00

2025-03-18T18:19:00+03:00

2025-03-18T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее Макрон заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году.

https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html

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россия, в мире, германия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, rafale