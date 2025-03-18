https://ria.ru/20250318/manipulyatsii-2005802735.html
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием - РИА Новости, 18.03.2025
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:19:00+03:00
2025-03-18T18:19:00+03:00
2025-03-18T18:30:00+03:00
россия
в мире
германия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее Макрон заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html
россия
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, германия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, rafale
Россия, В мире, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Rafale
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
Захарова: Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря про Rafale