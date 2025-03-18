https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html

Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина

Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина - РИА Новости, 18.03.2025

Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина

На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:18:00+03:00

2025-03-18T17:18:00+03:00

2025-03-18T17:30:00+03:00

владимир путин

андрей костин (банкир)

российский союз промышленников и предпринимателей

дмитрий песков

россия

экономика

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин."Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.

https://ria.ru/20250318/putin-2005765520.html

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2025

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владимир путин, андрей костин (банкир), российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, россия, экономика, политика