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Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина - РИА Новости, 18.03.2025
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17:18 18.03.2025 (обновлено: 17:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html
Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина
Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина - РИА Новости, 18.03.2025
Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина
На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:18:00+03:00
2025-03-18T17:30:00+03:00
владимир путин
андрей костин (банкир)
российский союз промышленников и предпринимателей
дмитрий песков
россия
экономика
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин."Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
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владимир путин, андрей костин (банкир), российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, россия, экономика, политика
Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Российский союз промышленников и предпринимателей, Дмитрий Песков, Россия, Экономика, Политика
Костин раскрыл детали закрытой встречи бизнеса и Путина

Костин: на закрытой встрече бизнеса и Путина обсуждалась только политика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
Президент РФ Владимир Путин на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Песков рассказал, как прошла закрытая встреча Путина с бюро РСПП
Вчера, 16:58
 
Владимир ПутинАндрей Костин (банкир)Российский союз промышленников и предпринимателейДмитрий ПесковРоссияЭкономикаПолитика
 
 
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