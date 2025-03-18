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Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине
Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:22:00+03:00
2025-03-18T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине, сообщили в Кремле."Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы Путина и Трампа.
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Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине
Кремль: Путин в беседе с Трампом поддержал мирное окончание конфликта на Украине