https://ria.ru/20250318/konflikt-2005821969.html

Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине

Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Путин в беседе с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине,... РИА Новости, 18.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине, сообщили в Кремле."Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)