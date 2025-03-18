https://ria.ru/20250318/kolichestvo-2005767004.html

В Великобритании раскрыли количество обученных солдат ВСУ

В Великобритании раскрыли количество обученных солдат ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

В Великобритании раскрыли количество обученных солдат ВСУ

Великобритания и Евросоюз обучили в общей сложности более 120 тысяч украинских военнослужащих, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:06:00+03:00

2025-03-18T17:06:00+03:00

2025-03-18T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Великобритания и Евросоюз обучили в общей сложности более 120 тысяч украинских военнослужащих, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства страны. "(Британия и ЕС – ред.) также работали вместе для подготовки украинских солдат с помощью британской операции Interflex и военной консультативной миссии ЕС по Украине, которые в общей сложности обучили более 120 тысяч солдат", - сказано там. Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250117/vsu-1994224313.html

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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, евросоюз, нато