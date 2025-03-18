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Более 1 тысячи рабочих мест было создано на Камчатке благодаря ТОР и СПВ

Более 1 тысячи рабочих мест было создано на Камчатке благодаря ТОР и СПВ - РИА Новости, 18.03.2025

Более 1 тысячи рабочих мест было создано на Камчатке благодаря ТОР и СПВ

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) из Камчатского края реализуют 239 проектов, из них 88 уже работают, в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:57:00+03:00

2025-03-18T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) из Камчатского края реализуют 239 проектов, из них 88 уже работают, в регионе появилось более 1000 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов озвучил достигнутые результаты регионального бизнеса, работающего в преференциальных условиях режимов ТОР и СПВ. По его словам, в качестве инвестиций привлечено более 200 миллиардов рублей. "Ключевой инструмент для этого – режим территории опережающего развития “Камчатка” и свободный порт Владивосток, которые позволили начать строительство крупных объектов инфраструктуры и бизнеса. Среди них – новый аэропортовый терминал, масштабные тепличные, гостиничные и портовые комплексы, а также множество объектов туристической инфраструктуры и предприятий по производству пищевых продуктов. Благодаря ТОР и СПВ на Камчатке созданы тысячи новых рабочих мест. Это оказывает существенное воздействие на экономику региона, благосостояние его жителей и создание новых возможностей для развития края", – приводит пресс-служба слова Солодова. При этом в правительстве отметили, что больше всего в регионе реализуется туристических проектов. Это позволяет создать комфортные условия для отдыха камчатцев и путешественников. В правительстве подчеркнули, что с начала действия преференциальных режимов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке резиденты получили льготы по налогам и взносам на сумму 18,4 миллиарда рублей. В свою очередь резиденты ТОР "Камчатка" внесли в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 35 миллиардов рублей. Благодаря преференциальным режимам инвесторы получают стимулы для реализации своих проектов, что способствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест, отметили в правительстве.

https://ria.ru/20250318/predprinimateli-2005715762.html

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