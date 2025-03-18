Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова

Киркоров написал о кончине своего отца Бедроса: из сердца ты не уйдешь никогда
О смерти отца сообщил в своем Telegram-канале Филипп Киркоров. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он. Причиной кончины стала остановка сердца.
О смерти отца сообщил в своем Telegram-канале Филипп Киркоров. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он. Причиной кончины стала остановка сердца.
Бедрос Киркоров родился в армянской семье в болгарском городе Варне. Его настоящая фамилия Киркорян.
Бедрос Киркоров родился в армянской семье в болгарском городе Варне. Его настоящая фамилия Киркорян.
В 17 лет он окончил профессионально-техническое училище (по специальности сапожник-модельер) и музыкальное. Во время армейской службы пел в военном ансамбле, потом работал в оперном театре Варны. В СССР его пригласил приехать композитор Арно Бабаджанян, услышав пение молодого человека в Международном доме журналистов. В 1962 году в Москве Бедрос поступил на второй курс ГИТИСа.
В 17 лет он окончил профессионально-техническое училище (по специальности сапожник-модельер) и музыкальное. Во время армейской службы пел в военном ансамбле, потом работал в оперном театре Варны. В СССР его пригласил приехать композитор Арно Бабаджанян, услышав пение молодого человека в Международном доме журналистов. В 1962 году в Москве Бедрос поступил на второй курс ГИТИСа.
Большую роль в карьере молодого исполнителя сыграл Леонид Утесов. Он первым предложил Киркорову спеть цикл песен о болгаро-советской дружбе. Бедрос выступал с программой "Москва — София, София — Москва", режиссером которой стал Леонид Осипович. Самая известная композиция серии этих концертов — "Алеша".
Большую роль в карьере молодого исполнителя сыграл Леонид Утесов. Он первым предложил Киркорову спеть цикл песен о болгаро-советской дружбе. Бедрос выступал с программой "Москва — София, София — Москва", режиссером которой стал Леонид Осипович. Самая известная композиция серии этих концертов — "Алеша".
В репертуаре Бедроса Киркорова были народные и патриотические песни. Он записал около 50 композиций на радио. "Мелодия" крупными тиражами выпускала его пластинки.
В репертуаре Бедроса Киркорова были народные и патриотические песни. Он записал около 50 композиций на радио. "Мелодия" крупными тиражами выпускала его пластинки.
Выступал в дуэте с сыном Филиппом, а также с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители и другими популярными артистами российской эстрады.
Выступал в дуэте с сыном Филиппом, а также с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители и другими популярными артистами российской эстрады.
С матерью своего единственного сына Филиппа, первой женой Викторией, Бедрос познакомился в 1964 году после концерта. Девушка подошла за автографом, молодые люди разговорились — так начался их роман. Брак длился до 1994 года, Виктория умерла возрасте 57 лет.
С матерью своего единственного сына Филиппа, первой женой Викторией, Бедрос познакомился в 1964 году после концерта. Девушка подошла за автографом, молодые люди разговорились — так начался их роман. Брак длился до 1994 года, Виктория умерла возрасте 57 лет.
Второй женой Бедроса стала экономист Людмила Смирнова. Она была младше его на 23 года. Однако через какое-то время супруги расстались.
Второй женой Бедроса стала экономист Людмила Смирнова. Она была младше его на 23 года. Однако через какое-то время супруги расстались.
В 90 лет музыкант снова влюбился, что подтвердил его сын, сказав, что отец встретил красивую женщину, которая заботится о нем.
В 90 лет музыкант снова влюбился, что подтвердил его сын, сказав, что отец встретил красивую женщину, которая заботится о нем.
Бедрос Киркоров — лауреат международных музыкальных конкурсов, которые проходили в Париже, Варшаве, Бухаресте. Обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством " II степени, а также награды "За личный вклад в развитие культуры и искусства России" и ордена "За честь и достоинство".
Бедрос Киркоров — лауреат международных музыкальных конкурсов, которые проходили в Париже, Варшаве, Бухаресте. Обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством " II степени, а также награды "За личный вклад в развитие культуры и искусства России" и ордена "За честь и достоинство".