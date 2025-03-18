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Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025
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Культура
 
18:08 18.03.2025 (обновлено: 18:49 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kirkorov_bedros-2005757532.html
Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова
Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025
Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова
Не стало народного артиста России, эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико",... РИА Новости, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Не стало народного артиста России, эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико", "Мир без тебя", "Лучший город земли", "Темная ночь", "Алеша". О жизни и творческом пути легенды отечественной эстрады — в фотоленте РИА Новости.
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Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова

Киркоров написал о кончине своего отца Бедроса: из сердца ты не уйдешь никогда

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Не стало народного артиста России, эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико", "Мир без тебя", "Лучший город земли", "Темная ночь", "Алеша". О жизни и творческом пути легенды отечественной эстрады — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

О смерти отца сообщил в своем Telegram-канале Филипп Киркоров. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он. Причиной кончины стала остановка сердца.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров выступает на концерте, посвященном своему 90-летию От сердца к сердцу: перелистывая страницы, в Государственном Кремлевском дворц

О смерти отца сообщил в своем Telegram-канале Филипп Киркоров. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он. Причиной кончины стала остановка сердца.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Бедрос Киркоров родился в армянской семье в болгарском городе Варне. Его настоящая фамилия Киркорян.

Заслуженный артист РФ Бедрос Киркоров позирует фотографу перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон в Государственном Кремлевском Дворце

Бедрос Киркоров родился в армянской семье в болгарском городе Варне. Его настоящая фамилия Киркорян.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 17 лет он окончил профессионально-техническое училище (по специальности сапожник-модельер) и музыкальное. Во время армейской службы пел в военном ансамбле, потом работал в оперном театре Варны. В СССР его пригласил приехать композитор Арно Бабаджанян, услышав пение молодого человека в Международном доме журналистов. В 1962 году в Москве Бедрос поступил на второй курс ГИТИСа.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров

В 17 лет он окончил профессионально-техническое училище (по специальности сапожник-модельер) и музыкальное. Во время армейской службы пел в военном ансамбле, потом работал в оперном театре Варны. В СССР его пригласил приехать композитор Арно Бабаджанян, услышав пение молодого человека в Международном доме журналистов. В 1962 году в Москве Бедрос поступил на второй курс ГИТИСа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Большую роль в карьере молодого исполнителя сыграл Леонид Утесов. Он первым предложил Киркорову спеть цикл песен о болгаро-советской дружбе. Бедрос выступал с программой "Москва — София, София — Москва", режиссером которой стал Леонид Осипович. Самая известная композиция серии этих концертов — "Алеша".

Певец Бедрос Киркоров на XVII ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии Золотой граммофон в Государственном Кремлевском Дворц

Большую роль в карьере молодого исполнителя сыграл Леонид Утесов. Он первым предложил Киркорову спеть цикл песен о болгаро-советской дружбе. Бедрос выступал с программой "Москва — София, София — Москва", режиссером которой стал Леонид Осипович. Самая известная композиция серии этих концертов — "Алеша".

© РИА Новости / Валерий Левитин
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

В репертуаре Бедроса Киркорова были народные и патриотические песни. Он записал около 50 композиций на радио. "Мелодия" крупными тиражами выпускала его пластинки.

Президент РФ Владимир Путин и артист Бедрос Киркоров, награжденный почетным званием Народный артист РФ, 2013 год

В репертуаре Бедроса Киркорова были народные и патриотические песни. Он записал около 50 композиций на радио. "Мелодия" крупными тиражами выпускала его пластинки.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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5 из 10
© Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall | Перейти в медиабанк

Выступал в дуэте с сыном Филиппом, а также с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители и другими популярными артистами российской эстрады.

Певцы Бедрос и Филипп Киркоровы во время записи онлайн-концерта Песни Великой Победы

Выступал в дуэте с сыном Филиппом, а также с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители и другими популярными артистами российской эстрады.

© Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С матерью своего единственного сына Филиппа, первой женой Викторией, Бедрос познакомился в 1964 году после концерта. Девушка подошла за автографом, молодые люди разговорились — так начался их роман. Брак длился до 1994 года, Виктория умерла возрасте 57 лет.

Певец Бедрос Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце

С матерью своего единственного сына Филиппа, первой женой Викторией, Бедрос познакомился в 1964 году после концерта. Девушка подошла за автографом, молодые люди разговорились — так начался их роман. Брак длился до 1994 года, Виктория умерла возрасте 57 лет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Второй женой Бедроса стала экономист Людмила Смирнова. Она была младше его на 23 года. Однако через какое-то время супруги расстались.

Показ Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым

Второй женой Бедроса стала экономист Людмила Смирнова. Она была младше его на 23 года. Однако через какое-то время супруги расстались.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 90 лет музыкант снова влюбился, что подтвердил его сын, сказав, что отец встретил красивую женщину, которая заботится о нем.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров с внуками Аллой-Викторией и Мартином и певец Филипп Киркоров перед началом своего юбилейного концерта 55. Голд. Золотые хиты в Государственном Кремлёвском Дворце

В 90 лет музыкант снова влюбился, что подтвердил его сын, сказав, что отец встретил красивую женщину, которая заботится о нем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк

Бедрос Киркоров — лауреат международных музыкальных конкурсов, которые проходили в Париже, Варшаве, Бухаресте. Обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством " II степени, а также награды "За личный вклад в развитие культуры и искусства России" и ордена "За честь и достоинство".

Певец Бедрос Киркоров выступает на трибьюте Филиппа Киркорова, посвященному его 50-летию, в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2017 в Сочи

Бедрос Киркоров — лауреат международных музыкальных конкурсов, которые проходили в Париже, Варшаве, Бухаресте. Обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством " II степени, а также награды "За личный вклад в развитие культуры и искусства России" и ордена "За честь и достоинство".

© РИА Новости / Нина Зотина
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