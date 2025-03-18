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Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова

Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025

Судьба хорошего человека: 92 года любви, музыки и славы Бедроса Киркорова

Не стало народного артиста России, эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико",... РИА Новости, 18.03.2025

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Не стало народного артиста России, эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. В его репертуаре десятки песен, среди которых "Ирэна", "Сулико", "Мир без тебя", "Лучший город земли", "Темная ночь", "Алеша". О жизни и творческом пути легенды отечественной эстрады — в фотоленте РИА Новости.

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