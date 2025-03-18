https://ria.ru/20250318/khamas-2005729034.html

В ХАМАС признали гибель пяти лидеров после авиаударов Израиля

В ХАМАС признали гибель пяти лидеров после авиаударов Израиля - РИА Новости, 18.03.2025

В ХАМАС признали гибель пяти лидеров после авиаударов Израиля

Палестинское движение ХАМАС официально признало гибель пяти своих лидеров в результате израильских авиаударов по сектору Газа во вторник. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:23:00+03:00

2025-03-18T15:23:00+03:00

2025-03-18T15:36:00+03:00

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС официально признало гибель пяти своих лидеров в результате израильских авиаударов по сектору Газа во вторник.Ранее источник в движении сообщал РИА Новости о гибели пяти лидеров ХАМАС."Оплакиваем... группу... лидеров... в секторе Газа, которые сегодня утром отошли ко Господу мучениками после... сионистского (израильского - ред.) обстрела... Исам ад-Даалис, глава комитета по надзору за работой правительства... Ясир Харб, член политбюро... Ахмад аль-Хатта, заместитель министра юстиции... Махмуд абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел... Бахджат абу Султан, гендиректор аппарата внутренней безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 412.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005719777.html

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, в мире, биньямин нетаньяху