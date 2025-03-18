Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан на востоке Хан-Юниса
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Израильские танки обстреливают восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе", - говорится на сайте телеканала.
По словам журналиста Al Jazeera, идет массированная атака.
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".
Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.