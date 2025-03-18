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Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
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06:36 18.03.2025 (обновлено: 06:52 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа
Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:36:00+03:00
2025-03-18T06:52:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает телеканал Al Jazeera."Израильские танки обстреливают восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе", - говорится на сайте телеканала.По словам журналиста Al Jazeera, идет массированная атака.Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа

Израильские танки открыли огонь по городу Абасан на востоке Хан-Юниса

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника
Израильская бронетехника - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Израильские танки обстреливают восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе", - говорится на сайте телеканала.
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
Вчера, 06:44
По словам журналиста Al Jazeera, идет массированная атака.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".
Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Вчера, 06:26
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАС
 
 
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