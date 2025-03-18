https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html

Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа

Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025

Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа

Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:36:00+03:00

2025-03-18T06:36:00+03:00

2025-03-18T06:52:00+03:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан, который расположен на востоке провинции Хан-Юнис, идет массированный обстрел, сообщает телеканал Al Jazeera."Израильские танки обстреливают восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе", - говорится на сайте телеканала.По словам журналиста Al Jazeera, идет массированная атака.Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html

https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас