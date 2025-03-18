Минздрав Газы заявил о 310 погибших при израильских бомбардировках
Число погибших при израильских бомбардировках в секторе Газа выросло до 310
© Getty Images / Anadolu / Doaa AlbazМашина скорой помощи с погибшими после массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
© Getty Images / Anadolu / Doaa Albaz
Машина скорой помощи с погибшими после массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 мар — РИА Новости. В секторе Газа погибли 310 человек из-за бомбардировок со стороны Израиля, привел телеканал "Аль-Джазира" данные министерства здравоохранения анклава.
"Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа", — говорится в публикации.
В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.
В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00
Попытка перемирия
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. Он подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные — как живые, так и погибшие.
При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.