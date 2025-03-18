https://ria.ru/20250318/gaza-2005633273.html

Минздрав Газы заявил о 310 погибших при израильских бомбардировках

Минздрав Газы заявил о 310 погибших при израильских бомбардировках - РИА Новости, 18.03.2025

Минздрав Газы заявил о 310 погибших при израильских бомбардировках

В секторе Газа погибли 310 человек из-за бомбардировок со стороны Израиля, привел телеканал "Аль-Джазира" данные министерства здравоохранения анклава. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:40:00+03:00

2025-03-18T08:40:00+03:00

2025-03-18T09:13:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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тель-авив

сша

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ДОХА, 18 мар — РИА Новости. В секторе Газа погибли 310 человек из-за бомбардировок со стороны Израиля, привел телеканал "Аль-Джазира" данные министерства здравоохранения анклава."Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа", — говорится в публикации.В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.Попытка перемирияС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, тель-авив, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас